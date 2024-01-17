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إقتصاد

على وقع الضربات الأميركية الجديدة على الحوثيين.. أسعار النفط ترتفع وهذا ما سجّلته

Lebanon 24
17-01-2024 | 23:27
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ارتفعت أسعار النفط مع موجة جديدة من الضربات التي شنتها الولايات المتحدة ضد أهداف الحوثيين في اليمن، مما أدى إلى استمرار التوترات في الشرق الأوسط، وأثار احتمال حدوث اضطرابات طويلة الأمد في أنماط الشحن العالمية.
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وتجاوز خام برنت القياسي العالمي 78 دولارا للبرميل بعد أن أغلق منخفضاً أمس الأربعاء، في حين اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 73 دولاراً.
 
وتعرض النفط الخام لضربة قوية في الأسابيع الأولى من العام بسبب الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى المخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت متأخر عما كان متوقعاً.
 
وفي إحدى العلامات التي تشير إلى أن سوق النفط الخام العالمية ربما تتشدد، تحول الانتشار الفوري لخام غرب تكساس الوسيط - وهو مقياس يتم مراقبته على نطاق واسع لظروف العرض والطلب على المدى القريب - إلى حالة "باكورديشين"، للمرة الأولى منذ تشرين الثاني.(بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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