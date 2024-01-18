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إقتصاد

السّعودية ترفع سقف التّحدي: "سنبيع اليورانيوم والطاقة النووية كما بعنا النفط"

Lebanon 24
18-01-2024 | 00:24
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أوضح وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبي على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسري "أن المملكة تدعو إلى تنويع مصادر الطاقة للاستجابة للطلب العالمي المتزايد على الطاقة، كما تهدف لأن تكون أكبر مصدر للطاقة وليس فقط للنفط".
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وأكد أن المملكة، عضو مسؤول في المجتمع الدولي، وتعمل على عدم الاكتفاء باتباع المعايير وإنما وضعها، وتتعاون مع الدول الأخرى لتخفيض الانبعاثات ومواجهة تحديات التغير المناخي، ولديها نهج شمولي للحفاظ على البيئة وحماية كوكب الأرض والحد من آثار التغير المناخي بما في ذلك تبنيها نهج الاقتصاد الدائري للكربون والتشجير وأعاده التصميم المدن وتدوير النفايات.

وفي حديث بين الجبير ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل غروسي، قال الجبير: "لدينا مخزون كبير من اليورانيوم ونريد استغلاله، وسنبيعكم الطاقة النووية كما نبيعكم النفط".(العربية)
 
 
المصدر: العربية
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