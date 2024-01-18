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إقتصاد

الإمارات ثاني أكثر الدول استيرادا للحم الضأن من روسيا

Lebanon 24
18-01-2024 | 01:12
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تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية المستوردة للحم الضأن من روسيا خلال العام الماضي 2023 بعد إيران، حيث أظهرت بيانات لمركز تنمية صادرات المنتجات الزراعية الروسية "أغرواكسبورت" أن روسيا ضاعفت بنحو 10 مرات صادراتها من لحم الضأن في العام الماضي 2023.
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وفي تشرين الثاني الماضي، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الإنجازات التي تحققت بالمجال الزراعي، وقال إن روسيا تحولت من مستورد إلى مصدر للمنتجات الزراعية وإنها الآن تتصدر مصدري هذه المنتجات في العالم.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر في شركة "روس أغرو ترانس"، بأن روسيا في النصف الأول من العام الزراعي 2023-2024، جددت رقمها القياسي في تصدير الحبوب والبقوليات المسجل قبل 3 سنوات.(عربي21)

المصدر: عربي21
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