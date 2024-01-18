تقريرٌ يكشف.. هذه توقعات أسعار النفط لعام 2024

نشر موقع "أويل برايس" الأمريكي تقريرًا سلط فيه الضوء على توقعات أسعار النفط في سنة 2024 وفقًا للعديد من العوامل بما في ذلك العرض والطلب العالمي على النفط والتحديات المحتملة في الإمدادات.



وقال الموقع، في تقريره، إن الهجمات التي شنها الحوثيون المدعومون من إيران على السفن التجاريّة في البحر الأحمر والضربات الأمريكية البريطانية على أهداف عسكرية في اليمن ردًا على ذلك أدت إلى ارتفاع أسعار خام برنت لفترة وجيزة فوق عتبة 80 دولارًا للبرميل في نهاية الأسبوع الماضي، لكن سرعان ما تراجعت الأسعار إلى نحو 78 دولارًا للبرميل في التعاملات الآسيوية في وقت مبكر من يوم الإثنين. ويواصل السوق ترقّب التطورات في الشرق الأوسط مع احتمال حدوث انقطاع كبير في إمدادات النفط من أهم منطقة منتجة ومصدّرة للنفط.

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وذكر الموقع أن العرض والطلب على النفط يبدو متوازنا إلى حد ما أو يشهد فائضًا طفيفًا هذا الربع، ويعتقد المحللون أن ارتفاع الطلب في الربعين الثاني والثالث من شأنه أن يوتر السوق وربما يدفع الأسعار إلى الارتفاع.



وأشار الموقع إلى أن الكثير سيعتمد على سياسات العرض الخاصة بأوبك+. وإذا قررت المجموعة إلغاء تلك التخفيضات، أو جزء منها، بعد آذار فإن العرض سيكون أكثر من كاف لتلبية نمو الطلب.

واعتبارًا من تشرين الثاني 2023، امتلك تحالف أوبك+ 5.1 ملايين برميل يوميًا من الطاقة الإنتاجية الفائضة للنفط - أو حوالي 5 بالمائة من الطلب العالمي - وذلك وفقًا لبيانات وكالة الطاقة الدولية والبنك الدولي. وهذه الطاقة الفائضة أعلى بكثير مما كانت عليه في نهاية سنة 2022، وتمنح السوق بعض الراحة لأنه إذا لزم الأمر يمكن لأوبك + زيادة العرض.



وفي السنة الماضية، بلغ متوسط أسعار خام برنت 83 دولارًا للبرميل، مقارنة بمتوسط سعر 101 دولار للبرميل في سنة 2022 - بفارق 19 دولارًا للبرميل بعد التقريب، وذلك وفقًا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.(عربي21)