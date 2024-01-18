الجنيه المصري يعاني أمام الدولار

قالت تقارير إعلامية إن سعر صرف الجنيه المصري في الأسواق الموازيه يتجه إلى 60 جنيها مقابل الدولار الواحد.



وتعيش مصر على وقع تباين واضح بين سعر الجنيه الرسمي الذي يقارب 30 جنيها للدولار، والسوق الموازي، الأمر الذي يشكك في القيمة الحقيقية للجنيه، خصوصا لدى المستثمرين.

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