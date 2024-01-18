مرونة الاستهلاك تدعم الاقتصاد الأميركي

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ساعد الإنفاق الاستهلاكي المرن في دفع الاقتصاد الأميركي خلال الأسابيع الأخيرة، مما عوض الضعف في قطاعات أخرى مثل التصنيع، حسبما ذكر بنك الاحتياطي الفيدرالي.وقال التقرير، الصادر أمس الأربعاء إن إنفاق المستهلكين جاء متوافقاً مع التوقعات خلال العطلات في معظم مناطق الولايات المتحدة وتجاوز التوقعات في ثلاث مناطق، بما في ذلك نيويورك.وأفادت غالبية المناطق عن وجود "تغيير طفيف أو عدم حدوث أي تغيير" في النشاط الاقتصادي خلال هذه الفترة، لكن الشركات كانت متفائلة بشكل متزايد بشأن المستقبل.وأضاف التقرير: "بشكل عام، أشارت معظم المناطق إلى أن توقعات شركاتها للنمو المستقبلي كانت إيجابية، أو تحسنت، أو كلا الأمرين".وبشكل عام، لاحظت الشركات تراجع الضغوط التضخمية في تلك الفترة، بما في ذلك أن "زيادة حساسية أسعار المستهلك أجبرت تجار التجزئة على تضييق هوامش ربحهم والتراجع بدورهم عن جهود مورديهم لرفع الأسعار". وذكرت الشركات في معظم المناطق أمثلة على استقرار أسعار المدخلات أو انخفاضها.(بلومبرغ)