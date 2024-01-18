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إقتصاد
صباح اليوم.. اليكم سعر صرف الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
18-01-2024
|
03:29
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سجل سعر سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم، ما بين 89300 و 89600 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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