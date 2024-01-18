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إقتصاد

بسبب ضعف الطلب.. أرباح tsmc التايوانية تهبط

Lebanon 24
18-01-2024 | 03:36
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تراجعت أرباح شركة تصنيع الرقائق التايوانية "تي.إس.إم.سي" بنسبة 19 بالمئة في صافي أرباح الربع الرابع، إذ هبط صافي ربح الشركة، وهي مورد رئيسي لشركتي "أبل" و "إنفيديا"، في الفترة من أكتوبر إلى كانون الأول، لتصل إلى 238.7 مليار دولار تايواني (7.6 مليار دولار أميركي)، وذلك مقابل 295.9 مليار دولار تايواني في العام السابق.
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وتجاوزت الأرباح توقعات وحدة "سمارت إستيميتس" التابعة لمجموعة بورصات لندن التي جاءت عند 226.4 مليار دولار تايواني.

وبلغت إيرادات الشركة خلال الربع الرابع من العام الماضي 19.6 مليار دولار أميركي، أي أقل بنسبة 1.5 بالمئة على أساس سنوي.(سكاي نيوز عربية)
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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