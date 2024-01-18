النقد الدولي يدعو البنوك المركزية إلى التحرك بحذر بشأن خفض الفائدة

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كشفت النائب الأول للمدير العام لدى صندوق النقد الدولي، جيتا جوبيناث، عن توقعاتها بشأن التضخم وتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى.وفي هذا الصدد، قالت جوبيناث بأن البنوك المركزية الكبرى تحتاج إلى التحرك بحذر حيال خفض أسعار الفائدة في العام الحالي، ووفقا للبيانات الاقتصادية الواردة، فمن المتوقع أن يتم تخفيض أسعار الفائدة بالنصف الثاني من 2024، وليس في النصف الأول.وأشارت نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي إلى أنه من المُرجح أن ينخفض التضخم بشكل أقل حدة من العام الماضي، وذلك بسبب ضيق أسواق العمل وارتفاع تضخم الخدمات داخل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وأماكن أخرى.(إنفستنغ)