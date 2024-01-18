لأول مرة منذ 3 أشهر.. تراجع ناتج ثالث أكبر دولة اقتصادية في العالم

ذكرت وزارة التجارة والاقتصاد اليابانية، تراجع الناتج الصناعي لليابان خلال تشرين الثاني الماضي لأول مرة منذ 3 أشهر.

وبحسب الوزارة تراجع الناتج الصناعي لثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 0.9 في المائة شهرياً، بعد نموه بنسبة 1.3 في المائة خلال تشرين الأول الماضي، وهو ما جاء متفقاً مع التقديرات الأولية الصادرة في الشهر الماضي.

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وهبط سهم مجموعة "سوفت بنك" 0.74 في المائة، كما تراجع سهم شركة نيكسون" لألعاب الفيديو 5.53 في المائة.

ومع استمرار ضعف الين مقابل الدولار، ارتفع سهم "تويوتا موتورز" 2.63 في المائة، وقدم بذلك أكبر دعم لمؤشر "توبكس".





