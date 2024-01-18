تراجع أسواق الخليج وسط انحسار توقعات خفض أسعار الفائدة

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج منخفضة، الخميس، بعدما أشارت بيانات اقتصادية أميركية إلى أن دورة خفض أسعار الفائدة قد لا تبدأ في وقت مبكر كما كان يأمل البعض.

وعززت بيانات مبيعات التجزئة الأميركية القوية، الأربعاء، الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد لا يتحرك بسرعة لخفض أسعار الفائدة، وقلصت أداة "فيد ووتش" التابعة لـ "سي.إم.إي" فرص الخفض في مارس إلى 60 بالمئة تقريبا نزولا من 70 في المئة قبل شهر.

وكان عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كريستوفر والر، قد قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة "على مسافة قريبة" من هدف التضخم عند اثنين بالمئة، لكنه حذر من الاندفاع نحو خفض أسعار الفائدة حتى يتبين أن انخفاض التضخم أمر مستدام.

رغم ارتفاع سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية بنسبة 0.5 بالمئة، انخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.9 بالمئة، متأثرا بتراجع سهم شركة أديس القابضة 0.6 بالمئة.

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وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية بمنطقة الخليج، مع انضمام وكالة الطاقة الدولية إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في توقع نمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على الخام هذا العام، فضلا عن تلقي الأسعار دفعة أخرى من تعطل الإنتاج الأميركي والمخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

( سكاي نيوز)