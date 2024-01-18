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إقتصاد
بعد إغلاقها عند أعلى مستوى.. أسعار النفط تستقر وهذا ما سجّلتهُ
Lebanon 24
18-01-2024
|
23:27
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استقرت أسعار النفط بعد أن أغلقت عند أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، مع تبادل الولايات المتحدة والحوثيين، المدعومين من إيران، الضربات المتبادلة التي تسبب في إزعاج لحركة الشحن العالمي.
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واستقر خام برنت بالقرب من 79 دولارا للبرميل بعد ارتفاعه بنسبة 1.6% أمس الخميس، في حين تجاوز خام غرب تكساس الوسيط 74 دولارا، مع انخفاض المخزونات الأميركية مما يوفر المزيد من الدعم.
وكافح النفط الخام لتحديد اتجاه مستدام حتى الآن في عام 2024 – حيث يشهد ارتفاعاً وانخفاضاً بشكل متناوب على مدار أسابيع – مع مواجهة التوترات في الشرق الأوسط من خلال تراجع المتداولين عن رهاناتهم على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة قريبا، مما يعزز الدولار ويضر بالأصول التي تحمل مخاطر استثمارية.(بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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