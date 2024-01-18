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إقتصاد

بعد خسارة خلال يوم أمس.. الأسواق الآسيوية تنتعش بدعم من التكنولوجيا

Lebanon 24
18-01-2024 | 23:38
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ارتفعت الأسهم الآسيوية مع ارتفاع بعض أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، وتوقعات شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات التي غذت الآمال في حدوث انتعاش عالمي في هذا القطاع.
 
وقفز سهم "تي إس إم سي" (TSMC) بأكثر من 5% في تايوان بعد أن ارتفعت شهادات الإيداع الأميركية بنسبة 10% تقريباً لتغلق عند أعلى مستوياتها منذ شباط 2022.
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وتتوقع "تي إس إم سي"، موردة الرقائق الرئيسية لشركتي "أبل"، و"إنفيديا" (Nvidia Corp)، عودة إلى النمو القوي في هذا الربع، بينما تمضي قدما في خططها لإنشاء مصانع في اليابان وأريزونا وألمانيا، وسط نمو تغذيه الطفرة في تطوير الذكاء الاصطناعي. وحفزت أرباح الشركة أكبر ارتفاع في شركات صناعة الرقائق منذ أكثر من شهر، يوم الخميس، ودفعت مؤشر "ناسداك 100" الذي يضم شركات التكنولوجيا إلى الإغلاق عند أعلى مستوى على الإطلاق.
 
بالتوازي، ارتفعت عوائد سندات الخزانة، واستقر الدولار بعد إعادة التسعير في وقت سابق من الأسبوع لتوقعات سياسة سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
 
من ناحية أخرى، لم يتغير الين كثيراً بعد صدور بيانات التضخم اليابانية التي أظهرت تباطؤا في ديسمبر. يوفر ذلك لبنك اليابان سبباً آخر للانتظار إلى ما بعد اجتماع مجلس الإدارة الأسبوع المقبل قبل إنهاء سياسة سعر الفائدة السلبية.(بلومبرغ)
 
المصدر: بلومبرغ
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