توترات البحر الأحمر تمنع إمدادات القهوة سريعة التحضير.. أسعارها سترتفع!

أدت الاضطرابات التي تضرب الشحن في البحر الأحمر إلى الإضرار بسوق حبوب بن "روبوستا"، وهي المجموعة المتنوعة المستخدمة في صناعة القهوة سريعة التحضير، وقلَبت التدفقات المعتادة لهذه التجارة رأساً على عقب، إذ أدت هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر إلى تعطيل ممر رئيسي لصادرات البن من فيتنام، مما أجبر العديد من ناقلات السلع على اتخاذ مسارات أطول.

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ونتيجة لذلك، ارتفعت العقود الآجلة لـ"روبوستا" المتميزة لتسليم شهر كانون الثاني عن العقد التالي بأكثر من 30% خلال الشهر الجاري.

يأتي ذلك بعد أن أدى النقص العالمي في الحبوب بالفعل إلى رفع الأسعار بنسبة 60% تقريباً في عام 2023، نتيجة الطقس الجاف الذي ضرب الدولة الآسيوية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعطل فيها تجارة "روبوستا" عبر منطقة البحر الأحمر. قبل عامين، تسببت السفينة التي عرقلت المرور في قناة السويس في قلب الأسواق رأساً على عقب.(بلومبرغ)