تراجع قياسي بواردات مصر من أكبر 5 دول!

يشهد منحنى الواردات المصرية تراجعا ملحوظا منذ عدة اشهر، وهو ما انعكس بشكل كبير على تراجع العجز في الميزان التجاري مؤخرا، ومن بين هذه المؤشرات الواردات المصرية من أكبر 5 دول خلال العام الماضي 2023.

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وسجلت الواردات المصرية من أكبر 5 دول نحو 26 مليار و853 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الماضي 2023، بينما كانت نحو 32 مليار و438 مليون دولار في الفترة المناظرة لها من عام 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 5 مليارات و585 مليون دولار.



وتشير قائمة أكبر 5 دول تستورد منها مصر إلى أن الصين تأتي على رأس تلك القائمة، حيث حازت وحدها على 10 مليارات و444 مليون دولار من إجمالي الواردات المصرية إلى الدول الخمس، وذلك خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الماضي 2023، مقابل 12 مليار و578 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2022، بتراجع بلغت قيمته ملياري و133 مليون دولار، يليها الولايات المتحدة الأمريكية وبلغت قيمة الواردات المصرية منه نحو 4 مليارات و533 مليون دولار في الفترة من يناير وحتى أكتوبر العام الماضي 2023، مقابل 6 مليارات و118 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بتراجع بلغت قيمته مليار و585 مليون دولار.



وسجل العجز في الميزان التجاري تراجعا ملحوظا في شهر أكتوبر الماضي، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة العجز 3.15 مليار دولار، مقابل 3.78 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 16.6٪، كما تراجعت قيمة الواردات بنسبة 18٪، حيث بلغت 6.38 مليار دولار خلال شهر أكتوبر الماضى، مقابل 7.78 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.(اليوم السابع)