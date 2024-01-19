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إقتصاد
ستخدم 100 ألف مركبة.. السعودية تنوي تدشين أكبر محطة وقود في المملكة (صور)
Lebanon 24
19-01-2024
|
01:56
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أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ساسكو عن تدشين أكبر محطة وقود بالمملكة العربية السعودية في الربع الثاني من عام 2024، لمشروع محطة الجزيرة (1) والتي تقع على طريق الملك فهد الذي يعد من أهم الطرق وأكثرها حيوية في المملكة، إذ يربط العاصمة الرياض بمنطقة القصيم، حيث تبلغ 280.000 متر مربع وتقع في الجزيرة الوسطية بين الطريق السريع الرابط بين القصيم والرياض، والذي يعد الأعلى حركة في المملكة بمتوسط يفوق 100 ألف مركبة.
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وتضم المحطة في مرافقها العديد من المحلات والمتاجر متنوعة الأنشطة؛ ومن ضمنها علامات تجارية كبرى مثل ماكدونالدز ودانكن والبيك وعدة علامات تجارية أخرى.
كما تتزين المحطة بالمسطحات الخضراء وتضم منطقة ترفيهية متكاملة الخدمات وتضم مسجداً متكامل المرافق، بالإضافة إلى محلات خدمات وصيانة المركبات والزيوت.
المصدر: سبق
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