الدولار يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي

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يتجه الدولار لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، الجمعة، إذ أدت الدلائل على متانة الاقتصاد الأميركي وتوخي مسؤولين من البنوك المركزية، الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة إلى تراجع توقعات المتعاملين بخفض سريع وحاد لها.ومن المتوقع أن تكون المكاسب الأسبوعية للدولار الأسترالي 1.6 بالمئة والدولار النيوزيلندي 2.3 بالمئة، هي الأكبر منذ تشرين الثاني وتموز على الترتيب.(سكاي نيوز عربية)