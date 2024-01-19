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إقتصاد

بخصوص أسعار النقل العام.. هذا ما قرّرته لندن لهذا العام

Lebanon 24
19-01-2024 | 03:21
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أعلن رئيس بلدية مدينة لندن ان معظم أسعار وسائل النقل العام في لندن ستبقى كما هي هذا العام، في خطوة تهدف إلى تخفيف ضغوط تكلفة المعيشة ودعم قطاعي التجزئة والضيافة.

وقامت الأسر، في لندن وأنحاء بريطانيا، بتقليل بنود نفقاتها بسبب أزمة تكاليف المعيشة على مدى العامين الماضيين، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار كل شيء من المواد الغذائية إلى الأثاث.
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وقال رئيس بلدية لندن صادق خان إنّ أزمة تكاليف المعيشة لا تزال تؤثر بشدة على سكان لندن.

وأضاف: "خصصت 123 مليون جنيه إسترليني (156 مليون دولار) لتثبيت أسعار المواصلات حتى آذار 2025."

وأوضح أنّ ذلك لن يؤدي فقط إلى إعادة الأموال إلى جيوب الناس، مما يجعل وسائل النقل في متناول الملايين من سكان لندن، ولكنه سيشجع الأفراد على العودة إلى استخدام شبكة النقل العام.

ويشمل التثبيت جميع أسعار الحافلات والترام وقطارات الأنفاق وسكك حديد دوكلاندز الخفيفة، بالإضافة إلى غالبية أسعار خط إليزابيث الجديد والسكك الحديدية فوق الأرض. وكانت الشركة المشغلة لقطاع النقل في لندن قد خططت في الأصل لزيادة الأسعار بأربعة في المئة.(فرانس برس)
المصدر: فرانس برس
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