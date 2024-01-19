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إقتصاد

بدعم روسيّ.. الصين تتصدر قائمة الدول الأكثر مبيعًا للسيارات

Lebanon 24
19-01-2024 | 04:10
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تصدرت الصين قائمة أكبر مصدري السيارات في العالم لعام 2023 لأول مرة في تاريخها بفضل صادراتها من السيارات إلى روسيا، حسب وزارة الصناعة الصينية.

وأكدت الوزارة أن الصين صدّرت 4.91 مليون سيارة في عام 2023، لتصبح أكبر مصدر للسيارات في العالم.
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وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن السبب الرئيسي وراء تصدر الصين للقائمة هو الارتفاع الكبير في الطلب على السيارات الصينية في روسيا.

وأكد رئيس جمعية "تجار السيارات الروس" أليكسي بودشيكولدين في تصريحات لوكالة "تاس"، أن السيارات الصينية أصبحت تشغل 50% من سوق السيارات الروسي.

وقال: "تمثل العلامات التجارية للسيارات الصينية 50% من سوق السيارات الروسي"، مشيرا إلى تواجد 60 علامة تجارية للسيارات الصينية في روسيا.

وأكد أن عدد الوكلاء الذين يبيعون السيارات الصينية بلغ حاليا 2100 في روسيا.

وتضاعف حجم التجارة بين روسيا والصين، ففي ظل العقوبات الغربية أعادت موسكو توجيه صادراتها إلى الصين وبلدان آسيا وباقي مناطق العالم كما زادت مستورداتها منها، في إطار الاستغناء التام عن أي اعتماد على الاقتصاد الغربي ودول العقوبات، وهذا ما أكده وزير الخارجية سيرغي لافروف أمس الخميس.(روسيا اليوم)

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