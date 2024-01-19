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إقتصاد

رغم إرتفاعه اليوم... الذهب يتّجه لتسجيل أسوأ خسارة في 6 أسابيع

Lebanon 24
19-01-2024 | 06:15
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ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل أسوأ أسبوع لها في غضون ستة أسابيع بالتزامن مع صعود الدولار وعائدات السندات بعد أن بدد مسؤولون في البنك المركزي الأميركي توقعات بخفض مبكر لأسعار الفائدة.
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وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 بالمئة لكنه ارتفع نحو واحد في المئة منذ بداية الأسبوع.
 
ويجعل ارتفاع الدولار الذهب المقوم بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. (سكاي نيوز)
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