رغم إرتفاعه اليوم... الذهب يتّجه لتسجيل أسوأ خسارة في 6 أسابيع

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ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل أسوأ أسبوع لها في غضون ستة أسابيع بالتزامن مع صعود الدولار وعائدات السندات بعد أن بدد مسؤولون في البنك المركزي الأميركي توقعات بخفض مبكر لأسعار الفائدة.وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 بالمئة لكنه ارتفع نحو واحد في المئة منذ بداية الأسبوع.