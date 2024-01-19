"غوغل" تعتزم تسريح عدد إضافي من الموظفين

كشفت وثيقة داخلية للمدير العام في شركة "غوغل" سوندار بيتشاي، أن المجموعة ستستغني عن عدد إضافي من موظفيها، بعد موجة صرف أولى عام 2023.



وأوضح بيتشاي أن هذا الإجراء التقشفي الجديد "لن يكون بالحجم نفسه لعمليات الصرف التي أجريت العام الماضي"، ولن يؤثر على كافة الفرق في الشركة التابعة لمجموعة "ألفابت". (سكاي نيوز)

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