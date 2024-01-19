العرب تأثروا أيضًا.. أزمة البحر الأحمر تؤخر صادرات نفط سعودي وعراقي

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تأخرت شحنات نفط انطلقت من السعودية والعراق والبالغ مجموع ما تحمله نحو 9 ملايين برميل، إذ تقوم الناقلات بتغيير مساراتها للسفر لمسافات أطول حول أفريقيا، بدلاً من عبور البحر الأحمر، إذ غيرت السفن التي حمّلت هذا الشهر النفط الخام والمنتجات المكررة من ميناءي "رأس تنورة" و"الجبيل" في السعودية، والبصرة في العراق، مسارها، وأبحرت بعيداً عن مضيق باب المندب عند مدخل جنوب البحر الأحمر.وتم تحويل معظمها في 12 كانون الثاني أو بعده، أي عندما قصفت القوات الأميركية والبريطانية مواقع تابعة لجماعة الحوثي في اليمن بغارات جوية، وقال المسلحون إنهم سيكثفون هجماتهم رداً على ذلك.تتجه السفن المحولة نحو أفريقيا، وتستغرق الرحلة من الشرق الأوسط إلى شركات التكرير والمستهلكين في أوروبا وقتاً أطول. وقد يضيف تغيير مسار السفن أكثر من أسبوعين من وقت الإبحار، عند مقارنته بالرحلة من الخليج العربي عبر البحر الأحمر وقناة السويس.