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إقتصاد

أزمة تحويل السّفن في البحر الأحمر تابع.. شركة جديدة تنضم إلى القافلة!

Lebanon 24
19-01-2024 | 23:31
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على ما يبدو فإن توترات البحر الأحمر تزيد من أزمات الشحن تعقيدًا، إذ صرحت شركة "سي.إم.إيه سي.جي.إم" الفرنسية للشحن إن خدمتها (نيمو) التي تربط أوروبا والمحيط الهندي وأستراليا ستعبر مؤقتا من طريق رأس الرجاء الصالح بدلا من قناة السويس، كجزء من تدابير طارئة بشأن عدة خدمات عادة ما تعبر من قناة السويس".
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وصرحت "ميرسك" في وقت سابق من اليوم أيضا، أنها ستعلق مؤقتا حجز بعض خدماتها مشيرة إلى وجود "مخاوف أمنية مرتبطة بالتوتر في البحر الأحمر".

بالتوازي، كانت شركة الشحن البحري اليابانية "نيبون يوسن" (إن واي كي لاين)، قد أعلنت يوم الأربعاء تعليق مرور سفنها بالكامل في البحر الأحمر.

وتجدر الإشارة إلى أن مشاكل نقل البضائع تؤثر على واردات وصادرات الاتحاد الأوروبي، ووفقا لتقديرات اللجنة الأوروبية للعلاقات في الصناعة والمنتجات الزراعية الأوروبية، فإن الوضع في البحر الأحمر قد يؤثر على استيراد وتصدير المنتجات الزراعية في الاتحاد الأوروبي بما يعادل 70 مليار يورو.

وأكد مستشار القضايا البحرية في جمعية الأعمال الهولندية للتجارة والخدمات اللوجستية "إيفوفنيدكس" كاسبر روراد أنه منذ كانون الأول ارتفعت كلفة نقل حاوية واحدة من الصين إلى أوروبا من 1000 دولار إلى أكثر من 4000 دولار على خلفية التوتر في البحر الأحمر.(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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