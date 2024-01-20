توقعات وأرقام إيجابية.. السّياحة العالميّة على طريق التّعافي

Advertisement

أصدرت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة إعلانا متفائلا، توقعت فيه التعافي الكامل للسياحة العالمية في عام 2024 من تأثير جائحة كورونا. وعلى الرغم من التوترات الدولية المستمرة، لا سيما في الشرق الأوسط، تتوقع المنظمة أن يتجاوز عدد السياح الدوليين مستويات ما قبل الوباء بنسبة طفيفة.وذكرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في بيان لها، أن 1.3 مليار سائح سافروا إلى الخارج في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 44% مقارنة بعام 2022. ويمثل هذا الرقم ما نسبته 88% من مستويات عام 2019، أي العام السابق للجائحة.وكان الانتعاش قويا بشكل ملحوظ في الشرق الأوسط، حيث تجاوز عدد السياح الوافدين مستويات عام 2019 بنسبة 22%، بينما شهدت أوروبا، وصول النشاط السياحي إلى 94% من مستواه قبل الوباء، وهو ما ساهم بشكل أكبر في الانتعاش العام وفقا لإحصاءات المنظمة.ومع ذلك، كان الانتعاش في آسيا أكثر اعتدالا، حيث وصلت أعداد السياح الدوليين إلى 65% من مستويات عام 2019، وذلك رغم رفع الصين القيود الصحية قبل عام. وأرجعت منظمة السياحة العالمية هذا الانتعاش الضعيف إلى عوامل مختلفة.