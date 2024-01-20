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إقتصاد

أرقامٌ مليونية.. الإمارات تتربع على عرش المطارات العالمية

Lebanon 24
20-01-2024 | 01:15
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سجّل القطاع السياحي الإماراتي أسبوعاً حافلاً بالإنجازات، ترجمتها الأرقام المعلنة عن أعداد الزوار القادمين من الخارج والمسافرين، التي شهدت نمواً كبيراً خلال عام 2023، إذ استقبلت دبي 15.37 مليون سائح دولي خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي، أي منذ بداية كانون الثاني إلى نهاية تشرين الثاني 2023، وبزيادة 20% مقارنة بالفترة نفسها من 2022.
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ووفق بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة، تخطت أعداد السياح الدوليين إلى الإمارة مستويات الفترة ذاتها من 2019 بنسبة 2.46%، حين وصل عدد السياح الدوليين إلى 15 مليون سائح. من جهتها أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي عن نتائج عام 2023، التي أظهرت أن عدد المسافرين عبر المطار تجاوز 15.3 مليون مسافر منذ بداية عام 2023.

كما ارتفعت حركة الطائرات لتسجل أكثر من 98 ألف رحلة، مقارنة بـ 87 ألف رحلة خلال عام 2022، بنسبة زيادة تجاوزت 12%.
 
وتربع مطار دبي الدولي على قائمة أكبر المطارات العالمية في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات الدولية والمحلية المجدولة خلال شهر كانون الثاني الجاري، للمرة الأولى في تاريخه متجاوزاً مطار أتلانتا هارتسفيلد - جاكسون الدولي، حسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المتخصصة في بيانات شركات الطيران والمطارات.

وتعتزم شركة طيران الإمارات رفع طاقة التوظيف خلال 2024 لمواكبة ارتفاع الطلب على السفر، وتهدف إلى توفير 5 آلاف فرصة عمل، حيث أطلقت لذلك حملات توظيف عالمية عبر القارات الست لترفع طاقم الضيافة بنسبة 25%.(صحيفة البيان)

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