تراجع في سعر الصرف.. اليكم ما سجله صباح اليوم

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم، ما بين 89250 و 89550 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 89400 و 89700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.