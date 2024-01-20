أسعار الذهب تتراجع.. وهذا ما سجّلته

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سجلت أسعار الذهب تراجعا أسبوعيا، بالتزامن مع صعود الدولار وعائدات السندات، بعد أن بدد مسؤولون في البنك المركزي الأميركي توقعات بخفض مبكر لأسعار الفائدة، حيث بلغ التراجع بنحو 1 بالمئة، لتصل إلى 2029.49 دولارا للأونصة، وذلك على الرغم من ارتفاعها بآخر جلسات الأسبوع، الجمعة، بنسبة 0.30 بالمئة.وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 في المئة لكنه ارتفع نحو واحد في المئة منذ بداية الأسبوع.