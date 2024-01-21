"الطقس" يضرب النفط الأميركي.. هذه آخر الأخبار بشأنه

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وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، فمن المتوقع ألا يعود الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية قبل أسابيع.وخلال الأسبوع الماضي، تقلص الإنتاج في جميع أنحاء أميركا بنحو 10 ملايين برميل، بحسب بلومبرغ.ويقدر التقرير حجم الكمية الإنتاج المتوقف في حوض بيرميان في تكساس ونيو مكسيكو بنحو 6 ملايين برميل، بينما يبلغ حجم الإنتاج المتوقف في باكين بولاية نورث داكوتا نحو 3.5 مليون برميل.وأوضح التقرير أن درجات الحرارة المنخفضة للغاية تعمل على تجميل المياه في آبار النفط، مما يؤدي إلى توقف الإنتاج.كذلك، فإن الطرق الجليدية تجعل من الصعب على شاحنات التفريغ المستخدمة لنقل مياه الصرف، الوصول إلى منصات الحفر.