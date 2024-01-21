Advertisement

إقتصاد

"الطقس" يضرب النفط الأميركي.. هذه آخر الأخبار بشأنه

Lebanon 24
21-01-2024 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1155059-638414367681347279.jpg
Doc-P-1155059-638414367681347279.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تسبب الطقس الشتوي القارس في وقف إنتاج ملايين البراميل من النفط في الولايات المتحدة، بعد أن غطت الثلوج أجزاء من ولاية تكساس الأميركية، في الوقت الذي تشهد فيه ولاية نورث داكوتا موجة من البرد القارس.
Advertisement

وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، فمن المتوقع ألا يعود الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية قبل أسابيع.

وخلال الأسبوع الماضي، تقلص الإنتاج في جميع أنحاء أميركا بنحو 10 ملايين برميل، بحسب بلومبرغ.

ويقدر التقرير حجم الكمية الإنتاج المتوقف في حوض بيرميان في تكساس ونيو مكسيكو بنحو 6 ملايين برميل، بينما يبلغ حجم الإنتاج المتوقف في باكين بولاية نورث داكوتا نحو 3.5 مليون برميل.

وأوضح التقرير أن درجات الحرارة المنخفضة للغاية تعمل على تجميل المياه في آبار النفط، مما يؤدي إلى توقف الإنتاج.

كذلك، فإن الطرق الجليدية تجعل من الصعب على شاحنات التفريغ المستخدمة لنقل مياه الصرف، الوصول إلى منصات الحفر.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:15 | 2024-01-21
23:09 | 2024-01-20
14:36 | 2024-01-20
10:00 | 2024-01-20
09:20 | 2024-01-20
06:00 | 2024-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24