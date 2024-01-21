بعد إغلاقه من قبل محتجين.. "حقل الشرارة" النفطي في ليبيا يستأنف عمله

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أعلنت ليبيا اليوم الأحد، استئناف إنتاج النفط من حقل الشرارة، ورفع حالة القوة القاهرة، وذلك بعدما أنهى محتجون اعتصاماً أوقف الإنتاج منذ السابع من كانون الثاني الجاري مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، وقفز سعر الخام في اليوم التالي أكثر من 3%.وتقع منشآت الطاقة الليبية في قلب الصراع منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، حيث تضغط الفصائل المسلحة عبر وقف إنتاج النفط لتنفيذ مطالبها السياسية والاقتصادية، حيث يدير هذا الحقل مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط مع "ريبسول" الإسبانية، و"توتال إنرجيز" الفرنسية، و"أو إم في إيه جي" النمساوية، و"إكوينور" النرويجية.(بلومبرغ)