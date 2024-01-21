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إقتصاد
أسعار النفط تنخفض مع استئناف العمل في "حقل الشرارة".. هذا ما سجّلته الأسعار
Lebanon 24
21-01-2024
|
23:18
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تراجعت أسعار النفط مع استئناف ليبيا، العضو في منظمة أوبك، الإنتاج من أكبر حقولها، مما عزز الإمدادات العالمية وتغلب على المخاوف بشأن التوترات في البحر الأحمر، إذ انخفض خام برنت القياسي العالمي إلى 78 دولاراً للبرميل، بعد أسبوع من التداول ضمن نطاق ضيق، في حين لم يطرأ تغير يذكر على خام غرب تكساس الوسيط وظل فوق 73 دولاراً.
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وفي أماكن أخرى من الشرق الأوسط، يتوقع التجار انقطاعاً طويل الأمد للشحن في البحر الأحمر وقناة السويس، حيث تحاول الولايات المتحدة منع الحوثيين المدعومين من مهاجمة السفن.
بالتوازي، لا يتخذ النفط اتجاهاً محدداً هذا العام، حيث ارتفع وهبط في أسابيع متناوبة. وجاء هذا النمط المتأرجح في الوقت الذي تمت فيه موازنة تأثير التوترات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، من خلال التوقعات بأن تظل أسواق النفط تتلقى إمدادات كافية.(بلومبرغ)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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