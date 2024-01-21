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إقتصاد

الثلوج.. تُلحق خسائر بالقطاع النفطي الأميركي بعد توقف الإنتاج

Lebanon 24
21-01-2024 | 23:52
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أوقف الطقس الشتوي القارس إنتاج ملايين البراميل من النفط الأميركي بعد أن غطى أجزاء من ولاية تكساس بالثلوج وضرب نورث داكوتا بموجة من البرد الشديد، إذ تقلص الإنتاج في جميع أنحاء الولايات المتحدة بنحو 10 ملايين برميل الأسبوع المنصرم، وفق مشاركين في السوق.
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وتُقدر الكمية المفقودة في حوض بيرميان في تكساس ونيو مكسيكو بنحو 6 ملايين برميل، على أن يبلغ حجم الإنتاج المتوقف في باكين بولاية نورث داكوتا زهاء 3.5 مليون برميل.

وفي ميدلاند، في قلب حوض بيرميان في تكساس، انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون درجة التجمد في 11 يوماً من أصل 19 من هذا الشهر. وكان البرد قارساً للغاية في الأيام القليلة الماضية، إذ بلغت درجات الحرارة أقل من (- 7 درجات)، حيث تُجمّد درجات الحرارة المنخفضة للغاية الماء عند رأس البئر، مما يؤدي إلى توقف الإنتاج.
 
أضف إلى أن الطرق الجليدية تجعل من الصعب على شاحنات التفريغ، المستخدمة لنقل مياه الصرف، الوصول إلى منصات الحفر، مما يتسبب في توقف شركات الحفر عن الضخ أو تقليص معدلاته.

وتقل الخسائر حالياً عن 1% من إجمالي إنتاج الخام الأميركي، أي نحو 13 مليون برميل يومياً، لكن من المتوقع أن تستمر، بل وترتفع في نورث داكوتا.
 
وفي مدينة ويليستون، وسط منطقة باكين، من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون درجة التجمد حتى نهاية الشهر، مما يشكل تحديات مستمرة.(بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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