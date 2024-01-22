بالأرقام.. كميات الغاز المصدّرة من إسرائيل إلى مصر ترتفع

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تجاوزت كميات الغاز الإسرائيلية الموردة إلى مصر حالياً مستويات ما قبل الحرب في غزة، حيث ارتفعت خلال كانون الثاني 15% على أساس شهري لتسجل نحو 1.15 مليار قدم مكعب يومياً، بما سيساعد البلاد التي تعاني من شح بالسيولة الدولارية في زيادة صادراتها وتأمين جزء من العملة الصعبة التي تحتاجها بشدّة، بحسب مسؤول حكومي مصري تحدث لـ"الشرق" شرط عدم الإفصاح عن هويته كون المعلومات غير معلنة.وتعتمد مصر على الغاز الإسرائيلي لتلبية جزء من الطلب المحلي، مع تصدير الفائض على شكل غاز طبيعي مسال إلى أوروبا بشكل أساسي، عبر مصانع التسييل في إدكو ودمياط بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعب يومياً.وهبطت واردات مصر من الغازالإسرائيلي بشكل حاد في تشرين الأول الماضي مع وقف عمليات إنتاج الغاز من حقل تمار، عقب اندلاع الحرب في غزة، لتسجل نحو 350 مليون قدم مكعب يومياً، بعد أن كانت تتجاوز 900 مليون قبل توقف إنتاج الحقل في الثامن من تشرين الأول.(بلومبرغ)