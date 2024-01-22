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إقتصاد
صعود أسهم آسيا بعد قفزة قياسية في مؤشر "إس آند بي 500"
Lebanon 24
22-01-2024
|
04:14
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صعدت معظم أسهم آسيا بعدما قفز مؤشر "إس آند بي 500" إلى مستوى قياسي يوم الجمعة الماضي، مدعوماً برهانات شروع بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة هذا العام.
وحققت الأسهم مكاسب في اليابان وتايوان، فيما شهدت أسهم هونغ كونغ والصين أداءً متبايناً. ومددت العقود المستقبلية للأسهم الأميركية مكاسبها في آسيا بعدما اقتنصت صعوداً جديداً في مجموعة شركات التكنولوجيا الأكثر تأثيراً على مؤشر "إس آند بي 500" مما أدى إلى تحقيق المؤشر مستوى مرتفعاً جديداً يوم الجمعة للمرة الأولى منذ عامين.
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بالتوازي، ارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني للأسهم بأكثر من 8% هذا العام، مما أدى إلى تحقيق مكاسب في الأسواق المتقدمة الرئيسية. ومن المرتقب بدء بنك اليابان اجتماع السياسة النقدية الذي يمتد على مدار يومين اليوم الاثنين، ويتوقع أغلب الخبراء بدرجة كبيرة إبقاءه على الوضع الحالي دون تغيير يوم الثلاثاء عندما يعلن نتائج اجتماعه.
وفي الصين، أبقت البنوك التجارية أسعار الفائدة الأساسية على الإقراض دون تغيير اليوم الاثنين، متماشية مع قرار مماثل من بنك الشعب الصيني (المصرف المركزي في البلاد) وسط مخاوف بشأن الضغوط على اليوان.(بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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