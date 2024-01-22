21
o
بيروت
23
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
23
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
"أرامكو" تُطوّر منشأة بقيمة 3.3 مليار دولار
Lebanon 24
22-01-2024
|
07:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
منحت شركة "أرامكو" مشروعا مشتركا ما بين شركة "تكنيكاس ريونيداس" الإسبانية وشركة "سينوبك" الصينية، لتطوير منشأة جديدة للغاز الطبيعي المسال في السعودية، بقيمة بلغت 3.3 مليار دولار.
وبحسب بيان لشركة "تكنيكاس ريونيداس" للجنة الوطنية لسوق الأوراق المالية الإسبانية، تشارك الشركة الإسبانية بنسبة 65% من المشروع المشترك، فيما تشارك الشركة الصينية بنسبة 35%.
Advertisement
وأضافت "أرامكو" أن أعمال المشروع سيتم تطويرها على أساس عقدين للهندسة والمشتريات والإنشاء، حيث يتضمن العقد الأول بناء منشآت تقطير الغاز الطبيعي المسال في مشروع الرياس، والمرافق المشتركة في مشروع الرياس والتي تشمل مرافق التخزين والتصدير.
وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي من المشروع هو تمكين تجزئة الغاز الطبيعي المسال، وذلك لإنتاج غاز الإيثان، والبروبان، والبيوتان، والبنتان. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حرصًا على السلامة... بيان جديد من وزير التربية
Lebanon 24
حرصًا على السلامة... بيان جديد من وزير التربية
14:42 | 2024-01-21
21/01/2024 02:42:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... بالونات حراراية ومقاتلات إسرائيلية تحلق فوق طرابلس!
Lebanon 24
بالفيديو... بالونات حراراية ومقاتلات إسرائيلية تحلق فوق طرابلس!
14:28 | 2024-01-21
21/01/2024 02:28:43
Lebanon 24
Lebanon 24
حقائق واعترافات تخصّ لبنان.. ما قاله تقريرٌ إسرائيليّ ليس سهلاً!
Lebanon 24
حقائق واعترافات تخصّ لبنان.. ما قاله تقريرٌ إسرائيليّ ليس سهلاً!
12:00 | 2024-01-21
21/01/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مخيم في لبنان تحت "عين إسرائيل".. التفاصيل مثيرة جداً!
Lebanon 24
مخيم في لبنان تحت "عين إسرائيل".. التفاصيل مثيرة جداً!
14:00 | 2024-01-21
21/01/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير بريطاني يعلن عن "مفاجأة إسرائيلية".. ماذا يجري داخل تل أبيب؟
Lebanon 24
تقرير بريطاني يعلن عن "مفاجأة إسرائيلية".. ماذا يجري داخل تل أبيب؟
10:00 | 2024-01-21
21/01/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
08:30 | 2024-01-22
خبر سلبيّ للدولار... 5 دول تُفضّل اليوان في التبادلات التجاريّة
07:21 | 2024-01-22
خبر يكشف بالتفاصيل... هكذا يستعدّ أغنى الأثرياء لنهاية العالم
06:21 | 2024-01-22
إسرائيل تتخلّص من 300 ألف دجاجة قرب الحدود مع لبنان... ما السبب؟
04:56 | 2024-01-22
توترات البحر الأحمر تطال ثالث أكبر صناعة في ألمانيا
04:14 | 2024-01-22
صعود أسهم آسيا بعد قفزة قياسية في مؤشر "إس آند بي 500"
04:07 | 2024-01-22
بالأرقام.. كميات الغاز المصدّرة من إسرائيل إلى مصر ترتفع
فيديو
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
Lebanon 24
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
01:25 | 2024-01-19
22/01/2024 16:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
03:39 | 2024-01-18
22/01/2024 16:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
22/01/2024 16:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24