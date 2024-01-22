أرامكو تطور منشأة جديدة للغاز الطبيعي بقيمة 3 مليار دولار

منحت شركة "أرامكو" مشروعاً مشتركاً ما بين شركة "تكنيكاس ريونيداس" الإسبانية وشركة "سينوبك" الصينية، لتطوير منشأة جديدة للغاز الطبيعي المسال في السعودية، بقيمة بلغت 3.3 مليار دولار.

وبحسب بيان لشركة "تكنيكاس ريونيداس" للجنة الوطنية لسوق الأوراق المالية الإسبانية، تشارك الشركة الإسبانية بنسبة 65% من المشروع المشترك، فيما تشارك الشركة الصينية بنسبة 35%.

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وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي من المشروع هو تمكين تجزئة الغاز الطبيعي المسال، وذلك لإنتاج غاز الإيثان، والبروبان، والبيوتان، والبنتان.





