تهديد صادرات الخام الروسية من قِبل مسيرات أوكرانية.. تدفع النفط صعودًا





وتُتداول العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي للأشهر الأولى بعلاوة قدرها 46 سنتاً على العقد التالي، والتي تقترب من أعلى مستوى لها منذ تشرين الثاني.

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بالتوازبي، ارتفعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.4%، بينما صعد "برنت" بنسبة 1.9% اليوم الاثنين. أدت هجمات الطائرات بدون طيار إلى إغلاق محطة مكثفات الغاز التابعة لشركة نوفاتك" (Novatek PJSC) على ساحل بحر البلطيق، بالقرب من محطة رئيسية لتصدير النفط، مما يهدد تدفق الخام الروسي إلى السوق.وتُتداول العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي للأشهر الأولى بعلاوة قدرها 46 سنتاً على العقد التالي، والتي تقترب من أعلى مستوى لها منذ تشرين الثاني.بالتوازبي، ارتفعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.4%، بينما صعد "برنت" بنسبة 1.9% اليوم الاثنين.

مع ذلك، يواجه النفط بعض المقاومة بعد أن قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية إن التدفقات من حقل "الشرارة"–الذي كان يضخ في السابق حوالي 270 ألف برميل يومياً–سوف تُستأنف بعد توقف دام ثلاثة أسابيع.(بلومبرغ)