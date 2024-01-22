Advertisement

إقتصاد

تهديد صادرات الخام الروسية من قِبل مسيرات أوكرانية.. تدفع النفط صعودًا

Lebanon 24
22-01-2024 | 23:28
A-
A+
Doc-P-1155691-638415883769485140.jpg
Doc-P-1155691-638415883769485140.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أدت هجمات الطائرات بدون طيار إلى إغلاق محطة مكثفات الغاز التابعة لشركة نوفاتك" (Novatek PJSC) على ساحل بحر البلطيق، بالقرب من محطة رئيسية لتصدير النفط، مما يهدد تدفق الخام الروسي إلى السوق.

وتُتداول العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي للأشهر الأولى بعلاوة قدرها 46 سنتاً على العقد التالي، والتي تقترب من أعلى مستوى لها منذ تشرين الثاني.
Advertisement

بالتوازبي، ارتفعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.4%، بينما صعد "برنت" بنسبة 1.9% اليوم الاثنين.
 
مع ذلك، يواجه النفط بعض المقاومة بعد أن قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية إن التدفقات من حقل "الشرارة"–الذي كان يضخ في السابق حوالي 270 ألف برميل يومياً–سوف تُستأنف بعد توقف دام ثلاثة أسابيع.(بلومبرغ)

المصدر: بلومبرغ
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
03:21 | 2024-01-23
03:18 | 2024-01-23
02:09 | 2024-01-23
01:29 | 2024-01-23
00:41 | 2024-01-23
23:53 | 2024-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24