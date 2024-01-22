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إقتصاد

توقعات بهبوط الين الياباني.. بهذه الحالة

Lebanon 24
22-01-2024 | 23:53
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توقع خبراء مصرف MUFG أن يكون الين الياباني مدفوعا بتوجيهات بنك اليابان المقبلة.

وفي هذا السياق، أشار المحللون إلى أنه من غير المُرجح بأن يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة أو يقوم بتعديل سياسة التحكم بمنحنى العائد YCC مرة أخرى في اجتماع السياسة غدا، وهو الأمر الذي بدوره سيضعف من أداء الين بتعاملات الأسواق.
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علاوة على ذلك، قال خبراء المصرف الياباني بأن الزلزال الأخير الذي شهدته اليابان قد خلق حالة من عدم اليقين، مما يزيد من التوقعات التي تشير إلى أن بنك اليابان لن يتخذ قرارات هامة بشأن أسعار الفائدة السلبية غدا، وذلك حتى يكون لديه المزيد من الوضوح حيال تأثيره على الاقتصاد.

لذلك، أوضح المحللون بأنه مع توقع الأسواق الآن عدم حدوث أي تغيير بسياسة بنك اليابان النقدية هذا الأسبوع، فمن المتوقع أن يشهد الين الياباني ضعفا أكثر، ليواصل تداوله عن مستويات أضعف؛ وذلك إذا لم يقدم بنك اليابان أي إشارات حول امكانية رفع أسعار الفائدة باجتماع مارس المقبل.(إنفستنغ)
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