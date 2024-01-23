مشاريع ضخمة وأرقى فنادق الضيافة.. السعودية تطمح لاستقطاب 150 مليون سائح

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وسط التطور الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية، ومن ضمن رؤيتها التي تسعى إلى تحقيقها، قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن بلاده تسعى لاستقطاب 150 مليون سائح بحلول عام 2030، ورفع مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد المحلي إلى 750 مليار ريال (ما يعادل 200 مليار دولار).وأكد الخطيب، خلال فعاليات منتدى مستقبل العقار بالرياض الاثنين، أن التوسع في تنفيذ المشروعات الكبرى يهدف لتطوير القطاع الساحي، وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى التنافس على 1.7 مليار سائح في العالم يبحثون عن أشياء جميعها موجودة في المملكة.وأوضح أن مساهمة قطاع السياحة ارتفعت في العام 2023 إلى 4.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي و7 بالمئة من إجمالي الناتج النفطي، فضلًا عن إيجاد العديد من الوظائف.وذكر وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، أنّ وزارة السياحة وقعت اتفاقيات متعددة لدخول فنادق كبرى، لتوفير أرقى المرافق في الضيافة في السعودية.(سكاي نيوز عربية)