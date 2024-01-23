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إقتصاد

ارتفاع في سعر صفيحتي البنزين والمازوت.. ماذا عن الغاز؟

Lebanon 24
23-01-2024 | 02:09
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ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 3000 ليرة والبنزين 98 أوكتان 3000 ليرة والمازوت 10000 ليرة فيما تراجع سعر قارورة الغاز 7000 ليرة.
وأصبحت الاسعار كالاتي:
البنزين 95 أوكتان 1.503.000 ليرة
البنزين 98 أوكتان 1.543.000 ليرة
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المازوت 1.486.000 ليرة
الغاز 930.000 ليرة
 
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