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إقتصاد

مع تراجع الدولار.. أسعار الذهب ترتفع وهذا ما سجّلتهُ

Lebanon 24
23-01-2024 | 03:21
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سجلت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار الأميركي فيما يترقب المستثمرون قرارات أسعار الفائدة من عدد من البنوك المركزية ومجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة من الولايات المتحدة هذا الأسبوع.
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وتراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مما يجعل الذهب المسعر به أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد إن الذهب سيظل يتأرجح حتى يحصل على مؤشرات حول الموعد الذي قد يتخذ فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي أول قرار بخفض أسعار الفائدة.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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