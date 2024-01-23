خبير يكشف: أوروبا ارتكبت خطأ استراتيجيا جسيما والصين اقتنصت الفرصة

تصدرت الصين في العام الماضي 2023 قائمة كبار مصدري السيارات في العالم، للمرة الأولى في تاريخها بفضل صادراتها من السيارات إلى روسيا.

وأفادت وزارة الصناعة الصينية في بيان نشرته مؤخرا، بأنه تم تصدير 4.91 مليون سيارة في العام 2023 لتصبح الصين أكبر مصدر للسيارات في العالم.

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وعن السبب وراء تصدر الصين لقائمة مصدري السيارات في العالم، أشار الخبراء إلى أن مصنعي السيارات الصينيين تمكنوا من تحقيق هذه النتائج بفضل توسعهم في السوق الروسية، حيث حلت العلامات التجارية الصينية مكان منافساتها الغربية التي انسحبت من روسيا، التي أعادت تشغيل هذه المصانع لإنتاج ماركاتها الوطنية القديمة، وتوسيع إنتاج سيارات "لادا".



ويرى الخبراء أن "أوروبا ارتكبت خطأ استراتيجيا عندما انسحبت من السوق الروسية وسمحت للصين بدخولها، حيث أن 92% من جميع السيارات الجديدة المستوردة في روسيا تأتي من الصين".



ولفت الخبراء إلى أن صناعة السيارات الصينية حققت قفزة هائلة خلال العامين الماضيين، إذ وصلت البلاد إلى مستوى مستدام من الإنتاج، كما أن جودة السيارات الصينية تحسنت بشكل ملحوظ. (روسيا اليوم)