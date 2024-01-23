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إقتصاد

أسعار النفط ترتفع وهذا ما سجّلته

Lebanon 24
23-01-2024 | 13:03
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زادت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وبحلول الساعة 16:18 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا، أي 0.4 بالمئة، إلى 80.36 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46 سنتا، أي 0.6 بالمئة، إلى 75.22 دولار للبرميل.
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وأدت قيود الإمداد في الولايات المتحدة إلى ارتفاع الأسعار، وقالت إدارة خطوط الأنابيب في ولاية نورث داكوتا أمس الاثنين إن 20 بالمئة من إنتاج النفط في الولاية ظل متوقفا بسبب البرد الشديد والصعوبات التشغيلية.

من جهتها، قالت وكالة نرويجية معنية بموارد النفط إن إنتاج النرويج من النفط الخام ارتفع إلى 1.85 مليون برميل يوميا في كانون الاول من 1.81 مليون برميل يوميا في الشهر السابق، متجاوزا توقعات المحللين لبقائها من دون تغيير.

وفي ليبيا، استؤنف الإنتاج في حقل الشرارة النفطي الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يوميا، بعد انتهاء الاحتجاجات التي أوقفت الإنتاج منذ أوائل الشهر الجاري.
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