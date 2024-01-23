السعودية الأولى خليجياً في مؤشر الأداء الإحصائي

قفز ترتيب السعودية، ممثلةً بالهيئة العامة للإحصاء، في مؤشر تقييم أداء الأجهزة الإحصائية الوطنية (SPI) خلال 2023 الصادر عن البنك الدولي 25 مرتبةً؛ إذ احتلت المرتبة الأولى خليجياً، وتقدَّمت بأربع مراتب في المؤشر ذاته بين دول مجموعة العشرين، حيث جاءت في المرتبة الـ15 بعد أن كانت في المرتبة الـ19 في التقييم السابق عام 2019.

وأعلن البنك الدولي، مؤخراً عبر موقعه الرسمي، عن تحقيق المملكة 100 في المائة في محور استخدام البيانات، وكذلك أنجزت البلاد في التقييم ما نسبته 80.8 في المائة خلال 2023 بقفزة كبيرة عن التقييم السابق الذي بلغ 63.4 في المائة في عام 2019، وكانت الأعلى تقدماً بين دول مجموعة العشرين بمعدل تقدم بلغ 17.4 في المائة.

وتتناول نتائج تقييم نضج وأداء الأنظمة الإحصائية (SPI) خمسة محاور رئيسية، موزعة على أكثر من 52 مؤشراً، تغطي مصادر وخدمات البيانات والمنتجات الإحصائية ومصادر البيانات والبنية التحتية.

بدوره، أوضح الدكتور فهد الدوسري، رئيس الهيئة العامة للإحصاء، أن الدعم والتمكين اللذين حظيت بهما الهيئة من الحكومة خلال الفترة الماضية، أسهما في تحقيق التحولات الاستراتيجية في مجال الإنتاج الإحصائي والبنية التحتية التقنية؛ الأمر الذي كان له الأثر في تعزيز الدور الإحصائي الذي تقوم به المنشأة، وتحقيق التقدم الذي أحرزته على كثير من الأجهزة الإحصائية الرسمية حول العالم.

وتابع، أنه من ضمن ذلك أيضاً إسهام الهيئة في بناء واحتساب المؤشرات والبيانات الإحصائية ذات الجودة العالية التي تلقت الإشادة من المنظمات الدولية المتخصصة في المجال الإحصائي، وكذلك شاركت في دعم قطاعات الدولة كافة بالبيانات الإحصائية المساندة لمتخذي القرارات وراسمي السياسات، مؤكداً أهمية السعي الدائم بالتعاون مع الشركاء للاستمرار في تطوير الإنتاج الإحصائي.

( الشرق الأوسط)