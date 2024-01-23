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إقتصاد
رهانات الفائدة تؤثّر سلبًا على السندات اليابانية.. والتباين يُسيطر على أسهم آسيا
Lebanon 24
23-01-2024
|
23:27
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تراجعت سندات الحكومة اليابانية، وهبطت الأسهم بسبب النبرة المتشددة لمحافظ بنك اليابان المركزي. وكانت الأسهم في بقية أنحاء آسيا متباينة، مع توسيع هونغ كونغ مكاسبها.
وارتفع العائد على السندات السيادية اليابانية لأجل 10 سنوات بأكبر قدر منذ كانون الأول، حيث قال المحافظ كازو أويدا أمس الثلاثاء إن اليقين بشأن تحقيق هدف سعر الفائدة يرتفع تدريجياً. واعتبر التجار التعليقات متشددة، وزادوا رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة.
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بالتوازي، ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بأكثر من 2% مع تعهد هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين بترسيخ الثقة. وقفزت مجموعة "علي بابا" القابضة بعد تقرير عن شراء أسهم مؤسسها جاك ما، فيما تقلبت أسهم البر الرئيسى.
وتأتي المعنويات الهادئة في آسيا بعد إغلاق مؤشري "إس آند بي 500"، و"ناسداك 100" عند أعلى مستوياتهما على الإطلاق لليوم الثاني على التوالي. ولم يتغير مؤشر الدولار إلا قليلا بعد يومين من المكاسب.
استقرت عوائد سندات الخزانة في التعاملات الآسيوية بعد ارتفاع معظمها أمس، مع ارتفاع العائد القياسي لأجل 10 سنوات عند 4.13%. وانخفض سعر الفائدة على السندات لأجل عامين الحساسة للسياسة بمقدار 3 نقاط أساس إلى 4.33%.(بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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