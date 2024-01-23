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إقتصاد
أزمة "بوينغ" تابع.. التحقيقات ستشمل طائرات جديدة!
Lebanon 24
23-01-2024
|
23:34
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قال مايك ويتاكر، رئيس إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة، إنها قد توسع تحقيقها في ممارسات التصنيع التي تقوم بها شركة "بوينغ" بحيث تشمل مزيد من الطرازات إلى جانب فحص عمليات تجميع طائرات "737 ماكس"، وسيحدث ذلك إذا وجدت أدلة على وجود مشكلات في طرازات أخرى من "بوينغ".
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وحتى الآن تركز الإدارة على فحص سدادات أبواب منتصف المقصورة في طائرات "ماكس 9" بعدما انفجرت أحدها على متن رحلة لخطوط طيران "ألاسكا إيرلاينز" عقب وقت قصير من إقلاعها في 5 يناير الجاري، وفقاً لويتاكر.
وأبلغت شركات الطيران عن العثور على مسامير مفكوكة في أساطيلها من طائرات "ماكس 9" بعدما أصدرت الإدارة قراراً بوقف العمل بها عقب الحادث.
وأضاف ويتاكر في مقابلة: "أن بوينغ تصنع عدداً من الطائرات، لذلك سنفحص طراز ماكس، وسندقق في إنتاج الشركة أيضا بشكل ممنهج لمعرفة ما إذا كانت هذه المشكلات موجودة في أي طراز آخر. وسيعتمد الأمر على المكان الذي ستقودنا إليه الأدلة". ورفض ممثل "بوينغ" التعليق.(بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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