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إقتصاد

أكبر زيادة في إصدار "سندات الخزانة".. الحرب تُهلك إسرائيل

Lebanon 24
23-01-2024 | 23:40
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على وقع تكاليف الحرب الكبيرة، ستشهد إسرائيل حسب المتوقع، أكبر زيادة في إصدار سندات الخزانة بواقع 4 أضعاف إلى 83 مليار شيكل (22.11 مليار دولار) هذا العام صعودا من 19 مليار شيكل (5.06 مليارات دولار) في 2023، وذلك بعد أن زادت إسرائيل الإنفاق في ميزانيتها لعام 2024 بواقع 55 مليار شيكل (14.7 مليار دولار) في ظل الحرب التي تخوضها.
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وتتوقع إسرائيل أن يزيد عجز الميزانية للعام الجاري بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وحسب الحكومة الإسرائيلية فإن الحرب على غزة التي بدأت في 7 تشرين الأول الماضي ستؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي للعام الجاري بمقدار 1.1 نقطة مئوية بعد خسائر متوقعة قدرها 1.4 نقطة مئوية العام الماضي.

ويقدر الأثر المالي للحرب بنحو 150 مليار شيكل (40.25 مليار دولار) في الفترة 2023-2024 بافتراض انتهاء الحرب في الربع الأول من العام.(الجزيرة نت)


المصدر: الجزيرة نت
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