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إقتصاد

لزيادة الإستثمارات.. مصر تطرح مزايدة دولية للتنقيب عن 3 معادن

Lebanon 24
24-01-2024 | 01:21
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تعتزم الحكومة المصرية طرح مزايدة عالمية للبحث عن المعادن في آذار المقبل، مع إعطاء الأولوية في قبول العروض للشركات والمستثمرين الذين يقدمون قيمة مضافة بتصنيع المواد الخام وتصديرها.

وتكثف الحكومة المصرية جهودها لزيادة الاستثمارات الموجهة إلى قطاع التعدين، والذهب بشكل خاص، إذ تستهدف استثمار مليار دولار في قطاع التعدين بحلول عام 2030.
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وستشمل "مناطق للتنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة لثلاثة موارد طبيعية رئيسية هي الفوسفات والكبريت والبوتاس".

بالتوازي، زاد إنتاج مصر من الخامات والمنتجات التعدينية 32.5% في 2022-2023 من نحو 8.3 مليون طن في 2017-2018. بحسب بيانات وزارة البترول المصرية، تهدف الوزارة لزيادة صادراتها التعدينية إلى 10 مليارات دولار في 2040 من 1.6 مليار دولار حالياً.(الشرق)
المصدر: الشرق
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