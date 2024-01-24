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إقتصاد

الروبل يصعد أمام العملات الرئيسية

Lebanon 24
24-01-2024 | 02:59
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صعدت العملة الروسية أمام العملات الرئيسية في تعاملات اليوم مدعومة بزيادة الطلب عليها في ظل فترة سداد الشركات الناشطة في التصدير الضرائب المستحقة عليها في روسيا.
 
وتراجع سعر صرف الدولار بواقع 49 كوبيكا إلى 88.20 روبل، في حين انخفض سعر صرف اليوان الصيني إلى 12.26 روبل.
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فيما لم تسجل العملة الأوروبية أي تغيير يذكر حيث تم تداولها عند مستوى 95.93 روبل بانخفاض قدره كوبيكين عن سعر التسوية السابق.(روسيا اليوم)
 
المصدر: روسيا اليوم
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