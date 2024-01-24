النفط العراقي يهدّد مكانة روسيا

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تهدد شحنات النفط العراقي بعد الزيادة التي حصلت في الشهر الجاري المكانة التي انفردت بها روسيا منذ تشرين أول 2022 باعتبارها أكبر مورد نفط للهند، إذ بلغت صادرات العراق 1.177 مليون برميل يومياً في 22 كانون الثاني، مقابل 1.089مليون برميل يومياً من روسيا، بحسب وكالة "إس آند بي غلوبال كوموديتيز آت سي" (S&P Commodities at Sea).وازدهرت الشراكة النفطية بين روسيا وثالث أكبر دولة مستهلكة للخام في العالم بعد غزو أوكرانيا في شباط 2022، إلا أن وزير النفط الهندي هارديب سينغ أشار في وقت سابق من الشهر الجاري إلى فقدان النفط الروسي ميزته السعرية مقارنة بنظيره العراقي، ما دفع شركات التكرير الهندية إلى البحث عن مصادر بديلة للخام.وبجانب الخام العراقي، فإن الواردات الهندية من الكويت تسير بخطى سريعة، وتتجه نحو الارتفاع بنسبة 167% خلال هذا الشهر لتصل إلى 232 ألف برميل يومياً. وبعد 3 سنوات من التوقف، من المقرر تستأنف فنزويلا صادراتها للهند، وتصل أول شحنة من الخام "ميري-16"، إلى ميناء "سيكا" على الساحل الغربي الهندي في الأول من فبراير، وفق الوكالة.(بلومبرغ)