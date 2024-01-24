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إقتصاد
ماذا كشف الدكتور بركات عن الوضع الاقتصاديّ الراهن وسيناريوهات العام 2024؟ (فيديو)
Lebanon 24
24-01-2024
|
08:13
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نشر حساب "بنك عوده" عبر "يوتيوب"، حلقة مع رئيس قسم الأبحاث في "بنك عوده" الدكتور مروان بركات، قيّم فيها الوضع الاقتصادي الراهن، وسيناريوهات العامّ 2024.
تُشاهدون الحلقة مع بركات، في الفيديو أدناه:
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