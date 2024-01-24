ماذا كشف الدكتور بركات عن الوضع الاقتصاديّ الراهن وسيناريوهات العام 2024؟ (فيديو)

نشر حساب "بنك عوده" عبر "يوتيوب"، حلقة مع رئيس قسم الأبحاث في "بنك عوده" الدكتور مروان بركات، قيّم فيها الوضع الاقتصادي الراهن، وسيناريوهات العامّ 2024.



Advertisement تُشاهدون الحلقة مع بركات، في الفيديو أدناه: